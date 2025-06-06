Раскрыта сумма, которую Владимир Пресняков и Наталья Подольская потратили на вторую свадьбу

Артисты Владимир Пресняков и Наталья Подольская не экономили на организации второй свадьбы в 20-ю годовщину отношений. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, праздник обошелся супругам в более чем 7 млн рублей.

О планах обновить клятвы Пресняков и Подольская рассказали задолго до торжества. Певица делилась планами сделать настоящую большую свадьбу с белым платьем и гостями. Так супруги и сделали. Они арендовали элитный клуб на Новой Риге, а также открытую террасу для проведения церемонии. Это стоило около двух миллионов рублей.

Также затратными оказались декор из живых цветов, блюда европейской, авторской и паназиатской кухни и другие мелочи. Артисты могли снять и отель для своих гостей, но решили не делать этого, поэтому после праздника все разъехались по домам.

Отметим, что на свадьбе присутствовали многие отечественные звезды, среди них Лариса Долина, Полина Гагарина, Александр Ревва, Пелагея, Дмитрий Маликов, Григорий Лепс, Регина Тодоренко, не скрывшая беременный живот, и другие. Всего было порядка 130 гостей.

Ранее мама Владимира Преснякова раскрыла секрет счастливого и крепкого брака.