Елена Преснякова раскрыла секрет крепкого брака с мужем Владимиром

Певица Елена Преснякова рассказала, как ей удается сохранять брак с мужем Владимиром уже почти 60 лет. Она призналась, что все дело в юморе – все конфликтные ситуации они переводят в шутки. Об этом она сообщила mk.ru.

Елена и Владимир Пресняковы – одна из самых крепких супружеских пар российского шоу-бизнеса. На недавнем концерте в Кремле Елена поделилась, что в их семье случаются ссоры, просто они с мужем нашли способ с ними справляться. По словам артистки, раньше она могла обижаться на Владимира за то, что он, например, с ней не разговаривает. Но со временем она перестала обращать внимание на мелочи.

«Например, по поводу еды я вообще у него сейчас уже ничего не спрашиваю. Приготовлю что-нибудь, а он потом говорит: «Что это? Я это не хочу!». «Ах, не хочешь? – возмущалась я. – Тогда и не ешь!». Он утром потом ко мне подходит и говорит: «Так кашки что-то захотелось!». У нас все переводится в шутку: это самый главный наш секрет», - рассказала Елена.

К слову, на концерте в Кремле Елене сделали немало комплиментов. Игорь Николаев и Азиза отметили, что артистка отлично выглядит. Напомним, что в этом году ей исполнится 79 лет.

Ранее Владимир Пресняков и Наталья Подольская признались, что захотели сыграть новую свадьбу после 15 лет брака.