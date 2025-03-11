«Подарил цветы кому надо»: объявивший о романе с Екатериной Мизулиной SHAMAN высказался о женщинах

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, недавно рассекретил свои отношения с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. В беседе с Teleprogramma.pro артист рассказал, как балует избранницу и дорогих для себя женщин.

По мнению певца, самое важное для женщин — «внимание». SHAMAN считает лучшими цветы и подарки «без повода» и просто спонтанные звонки. Артист признался, что и сам иногда склонен к подобным «порывам» по отношению к близким.

«Как правило, я не люблю радоваться по щелчку. Например, сегодня у нас 8 Марта или 23 Февраля — радуемся. А может, я 25 февраля или 7 марта чувствую внутренний порыв отправить букет маме. Вот просто, без повода… Цветы, внимание, телефонные звонки без повода — это самое прекрасное», — заявил Ярослав Дронов.

На вопрос о том, кому он подарил цветы на 8 Марта, певец ответил кратко: «Подарил кому надо».

Напомним, впервые о романе SHAMAN и Екатерины Мизулиной заговорили в начале февраля 2025 года. Тогда они вместе приехали на концерт в одну из московских школ и якобы публично поцеловались. Затем пара выпустила в День всех влюбленных совместный клип на песню «Я останусь с тобой». Долгое время знаменитости не раскрывали, что из связывает на самом деле, но 9 марта Ярослав Дронов объявил о своих отношениях с Екатериной Мизулиной во время своего сольного концерта «Ты моя» на сцене «Live Арена» в Москве.

Ранее мы писали о том, что SHAMAN рассказал, как развивались их отношения с Екатериной Мизулиной.