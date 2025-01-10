Раскрыта сумма гонораров нового возлюбленного актрисы Агаты Муцениеце

Российский музыкант, аккордеонист Петр Дранга, которого заподозрили в романе с актрисой Агатой Муцениеце, дорого обходится организаторам концертов.

Как пишет Telegram-канал «Звездач», за одно выступление 40-летний Петр зарабатывает более 500 тысяч рублей. При этом он активно выступает и пользуется спросом у организаторов.

Всего за время музыкальной карьеры Петр Дранга выпустил двенадцать альбомов. Он неоднократно становился участником различных телевизионных шоу.

Впервые о романе Муцениеце и Дранги заговорили в ноябре 2024 года, когда они впервые вместе вышли в свет. Петр нежно обнимал Агату за талию или за плечи, однако никогда не комментировал их отношения.

При этом в Новый год Муцениеце подтвердила слухи о романе. 35-летняя звезда «Закрытой школы» опубликовала в своем блоге снимок, на котором целуется на заснеженной площади с Дрангой. Кроме того, актриса познакомила музыканта с мамой и сестрой.

Между тем, в искренность их чувств верят не все. Многие подписчики актрисы считают ее новые отношения очередным пиар-романом.