Раскрыта судьба уклонившегося от армии внука Софии Ротару

Внуку известной певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко удалось избежать службы в армии благодаря своевременному отъезду из Украины вместе с отцом. Об этом пишет «7Дней».

По данным источника, в марте 2022 года Евдокименко вместе с отцом задержали на границе с Молдовой. Родственникам Ротару грозил тюремный срок по статье о госизмене, однако в последний момент в ситуацию вмешалась сама певица. В итоге членам семьи звезды все-таки удалось покинуть Украину и переехать в США.

После эмиграции в США 30-летний Анатолий начал музыкальную карьеру под псевдонимом SHMN. На днях внук Ротару поделился в своем микроблоге новым фото. На снимке новоиспеченный артист позировал с голым торсом и в пальто, а на руке у него была перчатка, созданная по технологиям 3D-печати.

Кроме того, за время жизни за границей Евдокименко успел заключить контракт с международным музыкальным лейблом, вследствие чего его возвращение на Украину в обозримом будущем вряд ли состоится.

Ранее сообщалось, что София Ротару прервала молчание и поздравила певицу Аллу Пугачеву с юбилеем.