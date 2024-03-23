Раскрыта судьба пропавшего при теракте в «Крокусе» участника группы «Пикник»
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Участник группы «Пикник», пропавший во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», вышел на связь. Он заявил, что смог спастись через подвал.
Как рассказали представители коллектива телеканалу «Звезда», пропавший участник коллектива прошел через подвал и вышел в отель. Сейчас ему ничего не угрожает.
Имя участника группы не уточняется.
Ранее один из участников коллектива пропал во время теракта в «Крокус Сити Холле», где должно было состояться выступление группы. Предварительно сообщалось, что речь идет о помощнике «Пикника».
22 марта в концертном зале должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Однако перед началом выступления в зал ворвались несколько вооруженных человек. Они открыли стрельбу по мирным гражданам и подожгли здание.
По предварительным данным, в результате случившегося погибло около 150 человек. Их число постоянно увеличивается.
В ближайшие дни во многих регионах России отменены развлекательные мероприятия.
Один из зрителей концерта помог спастись десяткам человек, напав на террориста и обезвредив его. Подробнее читайте здесь.