Раскрыта судьба пропавшего при теракте в «Крокусе» участника группы «Пикник»

Участник группы «Пикник», пропавший во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», вышел на связь. Он заявил, что смог спастись через подвал.

Как рассказали представители коллектива телеканалу «Звезда», пропавший участник коллектива прошел через подвал и вышел в отель. Сейчас ему ничего не угрожает.

Имя участника группы не уточняется.

Ранее один из участников коллектива пропал во время теракта в «Крокус Сити Холле», где должно было состояться выступление группы. Предварительно сообщалось, что речь идет о помощнике «Пикника».

22 марта в концертном зале должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Однако перед началом выступления в зал ворвались несколько вооруженных человек. Они открыли стрельбу по мирным гражданам и подожгли здание.

По предварительным данным, в результате случившегося погибло около 150 человек. Их число постоянно увеличивается.

В ближайшие дни во многих регионах России отменены развлекательные мероприятия.

Один из зрителей концерта помог спастись десяткам человек, напав на террориста и обезвредив его. Подробнее читайте здесь.