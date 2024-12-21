Раскрыта судьба оставшейся в США собаки покойного баскетболиста Яниса Тиммы

Проживающий в США блогер Марк Пугачев, друживший с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, рассказал о судьбе собаки покончившего с собой спортсмена.

По словам блогера, перед отъездом из Майами Тимма оставил любимого пса на передержке до 20 декабря - именно к этому числу экс-муж певицы Анны Седоковой должен был вернуться в США из Москвы.

Пугачев опубликовал в своем блоге короткий видеоролик и рассказал, что забрал собаку к себе. Он заверил, что с любимцем покойного баскетболиста все будет хорошо.

«Бу, лучший друг Яниса, не плачь. Как ты родной, как ты любимый? Какой же ты хороший, какой же ты большой. К папочке поедешь», - обратился блогер к псу.

Как заверил Пугачев, он переправит собаку отцу спортсмена, проживающему в Латвии.

Напомним, в ночь на 17 декабря тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить Седоковой и сообщить о его смерти. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал, чтобы наладить отношения с певицей.

Ранее стало известно, что экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова попала в больницу после самоубийства ее бывшего мужа Яниса Тиммы. Она не планирует ехать в Ригу, где состоятся похороны 32-летнего спортсмена.