Раскрыта судьба личного имущества покойной звезды «Дома-2» Либерж Кпадону

31 марта стало известно о том, что ушла из жизни звезда реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону. После ее смерти в Сети появилось множество домыслов относительно причины ее ухода из жизни. Кроме того, соседи экс-участницы проекта рассказали, что все ее вещи забрали, чтобы сжечь. Однако накануне появилась новая информация о личном имуществе Либерж Кпадону.

Несколько дней назад девушка, которая жила рядом с Либерж Кпадону, рассказала, что видела, как из квартиры, где нашли бывшую участницу «Дома-2», вынесли ее вещи, чтобы сжечь. Как утверждала соседка, это объяснялось требованиями санитарной безопасности.

Однако накануне появились подробности о судьбе личного имущества звезды «Дома-2». Бывшая участница проекта Анастасия Дашко в личном блоге внезапно обратилась ко всем, у кого есть возможность, с просьбой забрать вещи Либерж Кпадону из арендованной квартиры и перевезти их на родину в Уфу по просьбе родителей умершей. На просьбу откликнулись другие участники реалити-шоу, знавшие покойную при жизни.

Анастасия Дашко опубликовала в Сети фрагмент переписки из чата, в котором состоят участники «Дома-2». Там сообщается о том, что для перевозки вещей Либерж Кпадону наняли водителя с грузовым автомобилем. Выяснилось, что услугу оплатили знакомые умершей по шоу, а еще один участник проекта Джозеф Мунголле, близко общавшийся с Либерж Кпадону при жизни, пообещал проследить, чтобы имущество доставили в целости и сохранности.

«Все, машина найдена! Когда мне говорят, что у домочадцев нет дружбы, — это бред, все ребята скидываются, все помогают», — написала Анастасия Дашко в личном блоге.

Ранее мы писали о том, что продюсер Татьяна Светлова рассказала о планах умершей Либерж Кпадону.