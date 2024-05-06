Раскрыта судьба героя актера Бориса Клюева в продолжении сериала «Воронины»

В первой серии нового сезона сериала «Воронины» похоронят героя Бориса Клюева, сыгравшего в картине роль Николая Воронина. Авторы телефильма не смогли найти достойную замену актеру.

Как пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на приближенных к съемочному процессу, создатели сериала рассматривали актеров на замену Клюеву, ушедшему из жизни четыре года назад. Но никому не удалось воплотить образ грубоватого и забавного пенсионера. В итоге решили, что лучшим вариантом будет похоронить героя народного артиста РФ и в сериале. Таким образом они почтят его память.

Актерский состав сериала обновится. Роль повзрослевшей Маши Ворониной исполнит 22-летняя актриса Карина Орлова. При этом Марии Ильюхиной, которая играла Машу на протяжении 10 лет, не сообщили о начале съемок. Близнецов сыграют актеры из предыдущих сезонов.

Изменилось и место жительство героев. В их квартире сделали ремонт и добавили панораму на безымянный ЖК. Сюжетные ходы и стиль сериала останется тем же.

В 2018 году у Бориса Клюева обнаружили рак легких. В последний раз в ситкоме он снялся в июле 2019 года. 1 сентября 2020 года артист ушел из жизни в возрасте 76 лет.

Напомним, Мария Ильюхина публично возмутилась, что ее не позвали в продолжение сериала. Она эмоционально высказалась в личном блоге.