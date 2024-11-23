Раскрыта стоимость загородного дома Владимира Левкина, доставшегося в наследство его жене и дочери

Загородный дом скончавшегося 17 ноября экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина оценивается в 25-35 миллионов рублей. Об этом рассказал риэлтор Вадим Богач.

«Дом в Звенигороде два этажа, с ремонтом. Цена в рынке от 25 до 35 миллионов рублей», – сказал он в беседе с aif.ru.

Как отмечает издание, двухэтажный особняк оформлен в стиле старинной русской усадьбы. В доме есть открытая терраса, гостиная, кухня, две комнаты для гостей, кабинет, спальня и два санузла.

В интерьере много хрусталя, а мебель была по спецзаказу изготовлена тульским мастером.

Известно, что недвижимость артиста достанется в наследство его жене и дочери.

Напомним, в 2003 году у Левкина диагностировали рак. Он перенес операцию по пересадке костного мозга и находился в ремиссии. В 2023 году вновь случился рецидив, артист прошел несколько курсов химиотерапии, но его организм не справился, и он умер 17 ноября 2024 года. 19 ноября артиста похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.

Ранее сообщалось, что создателю группы «На-На» Бари Алибасову пришлось вызывать скорую помощь после известий о смерти 57-летего Левкина. Об этом рассказала жена продюсера Елена Алибасова.