«К нему только что приезжала скорая»: жена Бари Алибасова рассказала о его реакции на смерть Владимира Левкина

Создателю группы «На-На» Бари Алибасову пришлось вызывать скорую помощь после известий о смерти 57-летего экс-участника коллектива Владимира Левкина. Об этом рассказала жена продюсера Елена Алибасова.

По ее словам, Бари Каримович сильно расстроился, узнав о смерти Левкина.

«К нему только что приезжала скорая. Сделали укол… А вы думаете, ему легко было бы появиться на кладбище и увидеть в гробу человека, с которым он столько лет был вместе? Он что, зверь? Ему очень тяжело. Даже давление упало. Видимо, на нервной почве», - сказала она в беседе с aif.ru.

Елена призналась, что возмущена публикациями в СМИ о том, что Алибасов не пришел проститься с Левкиным. При этом, по ее словам, никто даже не вспомнил, что 77-летний продюсер в феврале перенес инсульт.

«Очень это все обидно. В течение года после такого диагноза нужно быть очень внимательным к здоровью. Есть риск повторения», - заключила Елена.

Ранее в Сети появились предложения, что Алибасов так и не смог простить Левкина за уход из «На-На».

Напомним, 2003 году у Левкина диагностировали рак. Он перенес операцию по пересадке костного мозга и находился в ремиссии. В 2023 году вновь случился рецидив, артист прошел несколько курсов химиотерапии, но его организм не справился.

19 ноября в Москве на Троекуровском кладбище похоронили Владимира Левкина. Проститься с музыкантом приехали Вадим Казаченко, Денис Майданов, Ирина Ортман, Александр Бердников, Кай Метов, солисты группы «На-На» в полном составе и другие артисты эстрады.

Сообщалось также, что певица Марина Хлебникова, которая долгое время не появляется на светских мероприятиях и ведет закрытый образ жизни, не смогла проигнорировать смерть экс-солиста группы «На-На» и приехала на Троекуровское кладбище.