Раскрыта стоимость отдыха Ларисы Долиной и Ольги Бузовой на российских курортах

Обманутая телефонными мошенниками певица Лариса Долина решила провести отпуск в Кисловодске после новогодних праздников. Исполнительница хита «Погода в доме» отдыхает с дочерью в санатории с оздоровительными процедурами.

«Мы наслаждаемся совместным отдыхом и поправляем здоровье, заодно, в нашем любимом санатории. А какой здесь воздух, мои дорогие! Солнце утром нас будит и хочется из постели моментально выскочить на улицу и ловить эти долгожданные лучи», - написала Долина в своем блоге.

По данным Kp.ru, стоимость путевки на неделю в санаторий премиум-класса с проживанием, питанием, процедурами на двух человек начинается от 90 тысяч рублей.

Отказалась от заграничных поездок также и поющая телеведущая Ольга Бузова. Она провела каникулы на горнолыжном курорте Красная Поляна.

«Ноги гудят, лицо обгорело, но улетаю с невероятным желанием как можно скорее вернуться на склон», - откровенничала артистка в своем блоге.

Как пишет издание, отдых с проживанием в пятизвездочном отеле мог обойтись исполнительнице хита «Мало половин» от 90 тысяч рублей за ночь.

Ранее телеведущая и блогер Ксения Бородина высказалась о новогодних каникулах на Бали. Она призналась, что во время поездки столкнулась с проблемами со здоровьем из-за непривычной еды.