Раскрыта стоимость оставленной в России недвижимости уехавшего Андрея Макаревича*

Уехавший в Израиль Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) оставил в России тайный дом за 70 млн рублей. Музыкант ежемесячно оплачивает его охрану. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в нулевые Макаревич* купил дом вместе с участком у Леонида Ярмольника. Артист сделал ремонт недвижимости и оформил собственность в 2008 году. Сейчас резиденция в деревне Подушкино оценивается в 70 млн рублей. Во всех интервью Макаревич* заявлял, что в России у него ничего не осталось, в том числе и недвижимости. Однако особняк в Подмосковье он ото всех скрыл.

Как сообщает источник, коттедж до сих пор в собственности у музыканта. По словам соседей, последний раз они видели Макаревича* 6 лет назад, при этом дом не продается и уже много лет находится под охраной. Охранному предприятию артист платит каждый месяц около 5 тысяч рублей. Кроме того, на территорию периодически приезжает уборщик. Несмотря на это, имение выглядит заброшенным: на участке — заросшие цветы, а дом покрывает разрастающаяся плесень.

Ранее были раскрыты источники дохода в России уехавшего в Израиль Андрея Макаревича*. Подробности читайте в этой новости.

*признан иноагентом на территории РФ