Раскрыты источники дохода в России уехавшего в Израиль Андрея Макаревича*

Уехавший в Израиль Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) продолжает зарабатывать в России. Об этом сообщает «Абзац».

Артист со скандалом уехал из страны, однако, как утверждает источник, в России у него по-прежнему есть источник дохода. В первую очередь, он получает авторские отчисления и зарабатывает на частных мероприятиях.

Во-вторых, живя в России, музыкант успел написать большое количество книг, которые до сих пор продаются в открытом доступе. Цена на произведения варьируется от 200 до 3000 рублей. Также артист продает рисунки. Как утверждает источник, цена картины начинается от 34 тысяч рублей.

Помимо творческой деятельности, Макаревич* зарабатывает на бизнесе. Он по-прежнему числится учредителем компаний, которые являются действующими, несмотря на убытки.

Также, как пишет «Абзац», артист получает пенсионные выплаты в размере 50 тысяч рублей.

Правда, певец не может вывести деньги, полученные в России.

Ранее Андрей Макаревич* рассказал, как на его жену напала акула. Подробности читайте в этой новости.

*признан иноагентом на территории РФ