Раскрыта стоимость нового особняка актера Александра Петрова

Актер Александр Петров продал элитную квартиру в центре Москвы и купил дом в закрытом поселке, расположенном в 39 километрах от МКАД. Пользователи Сети заподозрили, что недвижимость могла достаться звезде «полицейского с Рублевки» по бартеру, однако риелтор Алина Правоторина опровергла эти домыслы.

В беседе с aif.ru она раскрыла стоимость загородного дома. По мнению рииелтора, Петров мог заплатить за особняк порядка 80 миллионов рублей.

В поселке, расположенном между Новорижским и Рублево-Успенским шоссе, круглосуточно дежурит охрана, на каждом участке предусмотрена своя артезианская скважина. Кроме того, на территории есть детские площадки и вся необходимая инфраструктура.

В конце 2023 года Александр Петров выставил на продажу свою элитную квартиру в Москве, в которой он жил с актрисой Стасей Милославской. Изначально жилье стоило 60,6 млн рублей. Однако желающих приобрести двухуровневую квартиру с дизайнерским ремонтом не было, тогда актер снизил цену на 3 с лишним миллиона рублей. В итоге пентхаус в Басманном районе был продан за 57 миллионов рублей.