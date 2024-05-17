Раскрыта стоимость номера в санатории, где отдыхает Наташа Королева после скандала на ТВ

Певица Наташа Королева покинула Россию после того, как два выступления певицы в Кремлевском дворце вырезали из телеэфира. Она отдыхает с мужем в санатории в Ессентуках. Сутки проживания в нем обходятся в 100 тысяч рублей.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, артистка решила взять тайм-аут и уехала с мужем Сергеем Глушко в санаторий в Пятигорске. Пара заселилась в номер сюит с двумя спальнями. В одной находится большая двухспальная кровать, во втором — две полутораспальные кровати. Также в нем есть две ванные комнаты и гардеробная. Супруги могут заказывать питание из меню: деликатесы из рыбы и мяса, салаты с морепродуктами и выпечку собственного приготовления.

Данный номер обходится в 100 тыс. рублей за сутки.

Напомним, выступление певицы вырезали из эфира сразу двух концертов в Кремле. Артистка расстроилась и совсем не ожидала такого поворота событий. При этом она вышла на сцену с георгиевской лентой на груди, некоторые СМИ даже предположили, что таким образом она подала некий знак президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее продюсер Евгений Морозов предрек Наташе Королевой закат карьеры, отметив, что она многого добилась, благодаря Игорю Николаеву.