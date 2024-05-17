«Ведь, все же понимают, кто она»: карьере Наташе Королевой предрекли скорый конец

Уроженка Киева Наташа Королева стала звездой 90-х в России. Солистка детского хора прославилась на всю страну, благодаря удачному замужеству и грамотному продвижению. Однако продюсер Евгений Морозов предрек скорый закат карьеры артистки.

В 1990-м году песня «Желтые тюльпаны», написанная для Королевой Игорем Николаевым, стала абсолютным хитом в России. После певица выпустила новые треки: «Дельфин и русалка», «Маленькая страна» и другие. Эти композиции пользовались успехом на радио, дискотеках и концертах.

Как пояснил продюсер, у артистки никогда не было больших способностей к пению. Роль в ее продвижении во многом сыграло то, что Николаев входил в тусовку Пугачевой. Примадонна впустила Королеву в свои «Рождественские встречи», а тогда это был верный путь к успеху.

После развода с композитором в карьере певицы не случилось творческого аншлага, что нельзя сказать о Николаеве, который стал намного популярнее, чем раньше. Без его протекции продюсер сомневается, что исполнительница сможет снова достичь прежнего успеха.

«Ведь, все же понимают, кто она? Голоса нет, ничем не отличается, по сути, от той же самой Лободы. И никакого нового витка в карьере у Наташи быть не может», — цитирует Морозова aif.ru.

Недавно Королева оказалась в центре скандала. Выступление певицы вырезали из эфира сразу двух концертов в Кремле. Артистка расстроилась и совсем не ожидала такого поворота событий. При этом она вышла на сцену с георгиевской лентой на груди. После бойкота на телевидении бывшая жена Игоря Николаева улетела из Москвы.