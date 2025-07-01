Раскрыта стоимость концертных нарядов Надежды Кадышевой

Продюсер Дворцов заявил, что наряды Надежды Кадышевой стоят 1 млн рублей. Об этом сообщает «Абзац».

Популярность певицы Надежды Кадышевой в последнее время позволила артистке поднять расценки на выступления. По некоторым данным, за один концерт она просит 15−20 миллионов рублей.

Всю свою прибыль Кадышева вкладывает в себя, уверен продюсер Сергей Дворцов. Большая часть расходов ложится на покупку новых концертных костюмов.

«Стоимость одного костюма может достигать 1 миллиона рублей. А у нее для каждого номера — свой. Все, что Надежда Кадышева зарабатывает, вкладывает в дело. Ее наряды очень сложные в плане пошива, на них много декора», — заявил Дворцов.

Дизайнер Ольга Ким хотя и похвалила преображение Кадышевой, все равно заявила, что ее наряды выглядят слишком пестро.

«Если сравнить сегодняшние образы с образами 2010−2015-х годов, сейчас намного лучше. Тогда это был просто китч и смешение несочетаемого», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что Надежда Кадышева владеет элитным жильем и дорогими авто.