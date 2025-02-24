Раскрыта стоимость дома, купленного экс-мужем Бородиной Курбаном Омаровым для жены и новорожденного сына

Жена бизнесмена Курбана Омарова Валерия похвасталась, что они с мужем стали владельцами нового двухэтажного особняка. По данным Telegram-канал «Звездач», за недвижимость бывший муж телеведущей Ксении Бородиной отдал около 250 млн рублей.

О стоимости дома сообщила специалист по недвижимости Наталья Малышева. Она отметила, что сейчас земля достаточно дорогая, а Омаровы приобрели приличный участок.

«Стоимость дома в районе 250 миллионов рублей. Здесь территория достаточно большая, а земля сейчас в цене. Особенно в Подмосковье, а особенно в зеленой зоне. Поэтому домик достаточно дорогой», - заявила эксперт.

К слову, особняк супруги приобрели примерно в январе этого года. Именно тогда они впервые поделились фото на фоне новой недвижимости. Однако официально переезд был завершен только в конце февраля. Не исключено, что некоторое время Омаровы молчали о покупке, так как были слишком заняты ролью родителей. В начале 2025 года Валерия родила от Курбана сына.

Ранее жена Курбана Омарова рассказала, когда раскроет имя новорожденного сына.