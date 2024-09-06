Раскрыта стоимость четвертых родов блогерши Марии Погребняк в частной московской клинике

Блогерша Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз. Рожала она в частной московской клинике и отдала за услуги врачей 280 тысяч рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

5 сентября лучшая подруга телеведущей Ольги Бузовой рассказала поклонникам, что отправилась в роддом. Почти сутки она не выходила на связь, а после опубликовала первый снимок с малышом. Роды прошли для Марии легко, и она поблагодарила медиков за то, что все было «комфортно».

Роддом Погребняк выбирала заранее и остановилась на клинике, которую предпочитают многие знаменитости. В 280 тысяч рублей вошли трехдневное пребывание, индивидуальная палата, личный врач, дежурная бригада, анестезия, индивидуальный родильный блок, реанимация новорожденного на экстренный случай и шестиразовое питание.

«Благодаря врачу, акушерке и всему медперсоналу роды прошли идеально: ни одного разрыва, все гладко и без боли! Это просто чудо какое-то. Я приду сюда снова, это точно», - заявила Погребняк.

Пол и имя ребенка блогерша пока не раскрывает. Она лишь рассказала, что малыш появился на свет с весом 3.820 кг и ростом 55 см.

Ранее Мария Погребняк поделилась кадрами с росписи.