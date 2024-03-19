Раскрыта схема, по которой украинские артисты получают российские паспорта

В последнее время многие украинские звезды решили получить гражданство России. В их числе: Таисия Повалий, Анна Асти, Регина Тодоренко. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий объяснил, по какой схеме им выдают паспорта.

По его словам, украинским артистам стало невозможно находиться на Украине. Для Киева они теперь враги.

«Они выбирают стабильное, безопасное и перспективное для творческой деятельности государство — Россию. Поэтому украинские звёзды отказываются от украинского гражданства и получают российское», — цитирует его Абзац.

Гражданство России артистам предоставляют по обычной схеме. У многих из них были виды на жительство. Прожив и проработав в России пять лет, они в упрощенном порядке получают гражданство РФ. Эта схема работает для всех, без исключения, пояснил он.

Напомним, ранее 33-летняя телеведущая Регина Тодоренко получила российское гражданство, присоединившись к числу звезд, которые сделали такой выбор.