Единственному участнику группы «Би-2» разрешили вылететь в Израиль. Речь идет о солисте Егоре Бортнике* (признан иноагентом на территории РФ).

О том, что музыкант улетит в Израиль, рассказали в официальном Telegram-канале коллектива.

«Лева* Би-2 действительно находится в аэропорту, ожидая рейса в Израиль», - говорится в сообщении группы.

Также уточняется, что остальным участникам команды отказали в вылете. Они находятся в миграционной тюрьме.

Ранее сообщалось, что их держат в общей камере, где сидят 80 человек.

Напомним, «Би-2» задержали 25 января в Таиланде. Музыкантам выписали штраф и запретили въезд в страну на 5 лет. Отсидевшая в тайской тюрьме несколько месяцев блогер Настя Рыбка дала совет музыкантам.

*признан иноагентом на территории РФ