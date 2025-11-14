Раскрыта причина возвращения Никиты Преснякова в Россию

Осенью этого года певец Владимир Пресняков рассказал, что его сын Никита собирается вернуться в Россию спустя 3 года после отъезда. По информации источника NEWS.ru, причиной стали финансовые проблемы артиста, которые возникли в США.

Инсайдеры, близкие к окружению Никиты, признались, что все началось с развода. Певец расстался с женой Аленой Красновой. Проблемы назрели из-за того, что Пресняков перестал зарабатывать достаточное количество денег. Анонимные источники поделились — раньше все «хотелки» пары оплачивала бабушка Алла Пугачева и мама Кристина Орбакайте. Но сейчас они уже не могут помогать.

Предварительно, именно проблемы с финансами и в личной жизни стали причиной, по которой Никита задумался о возвращении в Россию. Но пока официально он эту информацию не подтвердил. К слову, как считает продюсер Павел Рудченко, у Преснякова есть все шансы начать с чистого листа и построить успешную карьеру.

«У него есть прекрасные инструменты в виде возможностей родителей, которые он может использовать для своего статуса. То есть он не будет начинать все с нуля», - отметил продюсер.

