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09:39, 14 сентября 2023
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Потерявший работу на ТВ Иван Ургант решился на кардинальные перемены

Телеведущий Иван Ургант сменил имидж и помолодел на 15 лет.

Потерявший работу на ТВ Иван Ургант решился на кардинальные перемены

© Starface.ru

Телеведущий Иван Ургант опубликовал новое фото в Сети, на котором предстал в совершенно новом образе. В последние месяцы он предпочитал носить бороду и не сбривал ее из-за отсутствия работы на телевидении. Однако теперь решился на кардинальные перемены.

Несмотря на то, что пока о возвращении шоумена на Первый канал даже не говорят, он уже начал усиленно готовиться. Начать Иван решил с внешнего вида. Он привел себя в порядок и избавился от длинной растительности на лице, благодаря чему стал выглядеть значительно моложе. Поклонники ответили, что Ургант посвежел и сбросил лет 15.

К тому же телеведущий отправился в салон, где ему сделали новую стрижку. Волосы стали короче. Однако на покраску Иван не решился. И хоть некоторые фанаты теперь называют его подростком, седина все же сильно пробивается у него на висках.

Иван Ургант

Иван Ургант

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сам Ургант не стал особо комментировать свое преображение. Фото он подписал просто: «Ты меня на рассвете побреешь…» Никаких намеков на возвращение на телевидение он не дал, поэтому, вероятно, в ближайшее время оно все-таки не состоится.

Ранее стало известно, что Иван Ургант вернулся в Санкт-Петербург и посетил музей «Полторы комнаты».

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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