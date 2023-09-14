Потерявший работу на ТВ Иван Ургант решился на кардинальные перемены
Телеведущий Иван Ургант сменил имидж и помолодел на 15 лет.
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Телеведущий Иван Ургант опубликовал новое фото в Сети, на котором предстал в совершенно новом образе. В последние месяцы он предпочитал носить бороду и не сбривал ее из-за отсутствия работы на телевидении. Однако теперь решился на кардинальные перемены.
Несмотря на то, что пока о возвращении шоумена на Первый канал даже не говорят, он уже начал усиленно готовиться. Начать Иван решил с внешнего вида. Он привел себя в порядок и избавился от длинной растительности на лице, благодаря чему стал выглядеть значительно моложе. Поклонники ответили, что Ургант посвежел и сбросил лет 15.
К тому же телеведущий отправился в салон, где ему сделали новую стрижку. Волосы стали короче. Однако на покраску Иван не решился. И хоть некоторые фанаты теперь называют его подростком, седина все же сильно пробивается у него на висках.
Сам Ургант не стал особо комментировать свое преображение. Фото он подписал просто: «Ты меня на рассвете побреешь…» Никаких намеков на возвращение на телевидение он не дал, поэтому, вероятно, в ближайшее время оно все-таки не состоится.
Ранее стало известно, что Иван Ургант вернулся в Санкт-Петербург и посетил музей «Полторы комнаты».