Потерявший работу на ТВ Иван Ургант решился на кардинальные перемены

Телеведущий Иван Ургант опубликовал новое фото в Сети, на котором предстал в совершенно новом образе. В последние месяцы он предпочитал носить бороду и не сбривал ее из-за отсутствия работы на телевидении. Однако теперь решился на кардинальные перемены.

Несмотря на то, что пока о возвращении шоумена на Первый канал даже не говорят, он уже начал усиленно готовиться. Начать Иван решил с внешнего вида. Он привел себя в порядок и избавился от длинной растительности на лице, благодаря чему стал выглядеть значительно моложе. Поклонники ответили, что Ургант посвежел и сбросил лет 15.

К тому же телеведущий отправился в салон, где ему сделали новую стрижку. Волосы стали короче. Однако на покраску Иван не решился. И хоть некоторые фанаты теперь называют его подростком, седина все же сильно пробивается у него на висках.