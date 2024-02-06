Раскрыта причина внезапного отъезда композитора Игоря Крутого в США

Композитор Игорь Крутой покинул Россию и улетел в США вслед за певицей Наташей Королевой. Оказалось, что он решил навестить свою мать, которая уже много лет живет в Майами.

Через несколько недель родственнице композитора исполнится 90 лет, поэтому Крутой решил отметить юбилей мамы рядом с ней.

Пожилая женщина не хочет возвращаться в Россию и прекрасно чувствует себя на чужбине. Мама композитора стала изучать английский, когда ей было уже за 80, и сейчас не испытывает проблем с общением.

В 2019 году Крутой подарил ей на 85-летие квартиру в Майами, стоимость которой составляет не менее двух миллионов долларов.

Кроме того, дети и жена композитора проживают в США, семья владеет парфюмерным бизнесом, сообщает Царьград.

Ранее мы писали, что певица Наташа Королева раскрыла цель поездки в США. По словам исполнительницы, она отправилась на день рождения к матери – 12 февраля Людмиле Порывай исполнится 78 лет.