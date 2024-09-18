Раскрыта причина включения Моргенштерна* в реестр иноагентов

Причиной включения рэпера Моргенштерна* (признан в РФ иноагентом) в реестр иноагентов послужила его политическая деятельность, выполняемая в интересах иностранного источника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение суда по иску о снятии статуса.

В судебных документах отмечается, что в основанном музыкантом канале «Не Моргенштерн» освещаются события, в том числе, политического характера, сопровождаемые комментариями, которые содержат, как правило, негативную оценку принимаемых органами государственной власти РФ решений.

Суд также установил, что в некоторых размещаемых публикациях есть сомнения относительно достоверности информации, предоставляемой государственными органами России и их представителями.

Помимо этого, трек «12» артиста начинается с фрагмента эфира телеканала «Дождь»** (признан СМИ-иноагентом в РФ), содержащего обращение в грубой форме украинского журналиста к российской армии.

«Указанные обстоятельства являются свидетельством того, что Моргенштерн А. Т.* осуществляет политическую деятельность в интересах иностранного источника», — говорится в документах.

Ранее мы писали, что Моргенштерн* удалил все посты из своего Telegram-канала из-за уголовного дела.

*(признан в РФ иноагентом)