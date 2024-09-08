Испугался двух лет тюрьмы: Моргенштерн* удалил все посты из своего Telegram-канала

Уехавший из России рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн* (Валеев, признан иноагентом на территории РФ) после появления в СМИ сообщений о возбуждении против него уголовного дела за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента удалил все записи в своем Telegram-канале, где у него более 650 тысяч подписчиков.

При этом в других соцсетях, где Моргенштерн* также активно ведет свои блоги, посты остались нетронутыми. Сам артист пока никак не прокомментировал ситуацию.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Моргенштерну* в России грозит до двух лет колонии по статье 330.1 УК РФ. Поводом для уголовного преследования стали публикации в Telegram-канале и на YouTube без плашки иноагента.

В мае 2022 года Минюст включил рэпера в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента за «осуществление политической деятельности». После этого исполнитель отправился в Дубай, где тоже оказался в центре скандала, и теперь путешествует по миру. Он хвастался фотографиями из частных джетов, прогулками по Европе, но в какой-то момент пропал из медиапространства.

Недавно Моргенштерн* объявил о депрессии и извинился перед всеми, кого мог обидеть. Он заявил о зависимости и наблюдении у специалистов. При этом бывшая жена музыканта заявила, что он врет и пытается вернуть разочаровавшихся в нем подписчиков.

*Признан иностранным агентом на территории России