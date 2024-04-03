Раскрыта причина ухода Татьяны Конюховой из кино на пике популярности

Актриса Татьяна Конюхова ушла из кино на пике популярности из-за неактуальности типажа. Об этом заявил киновед Вячеслав Шмыров.

Его комментарий приводит сайт Kp.ru.

По словам Шмырова, Конюхова воплощала в фильмах «идеальную очень обаятельную советскую девушку». Этот образ был актуален в 50-е – начало 60-х годов, когда ценились простоватость, открытость, искренность. Аналогичный, но мужской типаж нес на экране актер Николай Рыбников.

«А за Татьяной Конюховой стоял типаж девчонки с заводской проходной. Но этот типаж в 60-е годы себя исчерпал», - поделился мнением Шмыров.

Конюхова и Рыбников пропали с экранов – на смену пришли «сложные герои». Более того, для фильмов стали подбирать молодые лица.

«Просто кино стало сложнее. И режиссеры перестали рассматривать её на роль героинь», - заключил эксперт.

Он вспоминает о Конюховой как о «замечательной актрисе», человеке с легким характером. После ухода из кино она продолжала посещать творческие встречи, общалась со зрителями. Но из-за отсутствия дополнительных стимулов, говорит Шмыров, она «спокойно ушла в тень», так и не став вновь актуальной актрисой. Он не исключает, что даже в зрелом возрасте Конюхова могла бы сняться в кино, но другое поколение режиссеров ее не знало.

Напомним, 2 апреля Конюхова скончалась на 93-м году жизни. Перед этим артистка долго болела.