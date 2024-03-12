Раскрыта причина ухода певца Егора Крида из шоу «Голос.Дети»

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко прокомментировал решение певца Егора Крида покинуть кресло наставника в проекте Первого канала «Голос. Дети».

По мнению продюсера, музыкант мог столкнуться в работе с детьми с трудностями, на которые не рассчитывал. Кроме того, формат конкурса мог просто надоесть Криду.

«Не каждый человек без педагогического образования может правильно выстроить обучающий процесс. Может быть, сам формат шоу его перестал интересовать или, возможно, у Крида свои творческие планы, а проект «Голос» может этому помешать и забрать его время», — предположил Рудченко в беседе с NEWS.ru.

Егор Крид стал наставником в шоу «Голос. Дети» в 2021 году. Тогда его подопечная Елизавета Трофимова стала второй на проекте. В следующем году Аделия Загребина из команды Крида одержала победу на шоу.

Ранее продюсер Яна Рудковская заявила о развале шоу-бизнеса из-за отсутствия новых лиц.