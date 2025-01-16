«Ленфильм» пригласил Бена Аффлека к себе на работу: «Русская классика ждет нового героя»

Актера Бена Аффлека, который лишился жилья в Лос-Анджелесе из-за пожаров и переживает непростой период, пригласили на работу в России. Знаменитости предлагают жить в Сестрорецке и работать в «Ленфильме». Шуточный ролик появился в соцсетях.

Авторы видео говорят, что Аффлек может купить дом под Сестрорецком за 4-5 млн долларов и наслаждаться пейзажами Финского залива, в местах, где отдыхали российские императоры. У него будет все необходимое для жизни, а также приятные бонусы – рыбалка, минеральная вода и лечебные грязи.

«Летайте на работу на вертолете! За вашу пожарную безопасность будет отвечать не нанятый по расовой или гендерной квоте случайный человек, а профессионал», – говорится в сообщении.

В «Ленфильме» прокомментировали ролик и подтвердили, что готовы принять Бена.

«Господин Аффлек, съемочная площадка готова, дождь заказан, буфетчик уже варит кофе. Ждем вас на «Ленфильме» — русская классика ждет нового героя!» – цитирует пресс-секретаря киностудии Артёма Аграфенина 78.ru.

Ранее мы писали о том, что пожары в Лос-Анджелесе лишают домов простых жителей и звезд. Модель Пэрис Хилтон приехала на то место, где раньше был ее особняк, теперь там руины.