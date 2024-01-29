Раскрыта причина странного поведения Полины Гагариной на шоу «Голос»

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко объяснил причину чрезмерной эмоциональности Полины Гагариной, которая занимает кресло наставника в шоу «Голос» на Первом канале. По его мнению, артистка просто придерживается сценария проекта.

Исполнительница хита «Драмы больше нет» регулярно устраивает словесные перепалки с коллегами и даже хотела покинуть проект, когда одна из конкурсанток предпочла ей Владимира Преснякова.

«Мне кажется, это спланированный пиар-ход ради высоких рейтингов. У каждого наставника на проекте определенная роль, согласованная с редакторами. Благодаря им "Голос" становится более интересным. И мы видим, что роль стервы выпала Полине Гагариной», — сказал Рудченко в беседе с The Voice.

Ранее мы писали, что первый съемочный день нового сезона шоу «Голос» неожиданно завершился скандалом. Конфликт произошел после выступления 29-летней Анастасии Пеньшиной из Луганска. Гагарина отказалась спеть дуэтом с участницей, если та ее не выберет, а после решила покинуть студию.