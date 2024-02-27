Раскрыта причина срыва тура певицы Анны Асти по российским городам

Тур российской певицы Анны Асти оказался под угрозой срыва из-за скандала вокруг «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко уверен, что история с «отменой» артистов подогревается искусственно.

Музыкальный критик ожидал, что вся эта история вокруг артистов затихнет к весне, поскольку есть другие, более интересные актуальные инфоповоды, а история с вечеринкой Ивлеевой уже многих раздражает. Но при этом концерты и выступления звезд продолжают отменять.

«Я полагаю, что ситуация с Анной Asti может служить для подогрева аудитории. Также на ней могут наживаться конкуренты певицы. Сейчас подобные ситуации кажутся уже нездоровыми», — цитирует музыкального критика NEWS.ru.

Проблемы у певицы начались после ее участия в «голой» вечеринке. Анна столкнулась с критикой россиян и отменой на телевидении.

Концерты Анны уже отменились в Волгограде, Саратове, Тольятти и Нижнем Новгороде. Под угрозой срыва весь ее тур, а поклонники певицы массово сдают билеты.