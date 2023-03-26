Раскрыта причина «пьяного» концерта МакSим: более серьезные препараты

Инцидент произошел на концерте в Сочи. Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, резко покинула сцену. Поклонники утверждают, что певица была пьяна, однако врач-нарколог Алексей Казанцев заметил иное.

Врач отметил, что у МакSим наблюдаются нарушения артикуляции, а вместо певицы поет зал. Кажется, будто все в замедленном темпе, а артистка скоро уснет на сцене. МакSим говорит шепотом, голос звучит осипшим.

По мнению Казанцева, дело может быть в психоактивных веществах. Это могут быть антидепрессанты и противоаллергические препараты, вызывающие сонливость и заторможенность. Не исключен и прием гормональных препаратов, которые могут так увеличивать вес.

Специалист добавил, что в 2021 году певица тяжело перенесла коронавирусную инфекцию. Последствия могут быть неутешительными — поражение головного мозга.

Ранее мы писали, что найдено подтверждение третьей беременности 39-летней певицы МакSим.