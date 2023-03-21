«Будет ребенок»: найдено подтверждение третьей беременности 39-летней певицы МакSим

В последнее время все внимание публики приковано к певице МакSим. Дело в том, что в минувшие выходные артистка не смогла полноценно провести концерт из-за резкого ухудшения самочувствия: у нее поднялось давление и охрип голос. Однако на этом информационные поводы вокруг Максимовой не закончились. Несколько дней назад по Сети распространились слухи о третьей беременности девушки. Сама знаменитость никак не комментирует эту новость, поэтому журналисты Woman.ru связались с ясновидящей Кажеттой, чтобы узнать о судьбе Марины.

По словам эксперта, у певицы есть все шансы в скором времени вновь стать мамой. Медиум не может сказать точно, беременна ли сейчас артистка, однако она уверена, что сообщение от Максимовой о пополнении в семье не за горами.

«Я вижу, что у нее скоро будет ребенок, но беременность не будет простой. Все недуги дадут о себе знать, будут прогрессировать», — высказалась ясновидящая.

Ранее врач Ярцева сообщила, почему звезде было опасно выходить на сцену в день сорванного концерта. Специалист заявила: последствия необдуманного поступка Марины могли быть очень серьезными. Подробности читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой недавно родившая звезда «Ворониных» назвала пол ребенка и заговорила о второй беременности. Ильюхина дала откровенное интервью и раскрыла многие подробности из личной жизни.