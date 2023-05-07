Раскрыта причина провала Литвиновой за рубежом

Рената Литвинова обустроилась в Париже, где имеет собственную квартиру. Уехав из России, актриса всячески пытается заработать за рубежом.

На днях политик Роман Худяков вспомнил провальный спектакль Ренаты, который она приготовила для зарубежных зрителей. Билеты на спектакль «Кактус» никто не покупает и «все плюются», утверждает Худяков.

Кадры со спектакля попали в Сеть. На них видно, что Литвинова разговаривает с кактусом из фанеры.

«И говорит с ним, как с любимым мужчиной, отчаянно жеманничая. И так весь моноспектакль, который она сама написала, поставила, и теперь собирает евро со зрителей. Такие спектакли показывать только в сумасшедших домах», — заключил Худяков.

Также политик обозначил причину провала. Худяков сомневается в существовании таланта у Литвиновой, утверждая, что слава актрисе пришла лишь благодаря гениальным режиссерам Алексею Балабанову и Александру Митте. Если бы не фильм «Мне не больно» и сериал «Граница. Таежный роман» никто бы не начал говорить о Литвиновой.

Ранее мы писали, что Рената Литвинова заговорила о тяжелой судьбе Вячеслава Зайцева.