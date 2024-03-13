Раскрыта причина пения под фонограмму на телешоу и сборных концертах

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что артистам запрещают петь вживую на российских телешоу и сборных концертах. По его словам, на каждого артиста надо настраивать аппаратуру, на что просто не хватает времени.

«Артистов много, они разные, всем нужны разные настройки аппаратуры и нет времени под каждого настраиваться, — объяснил Бабичев в беседе с NEWS.ru.

При этом, по его словам, трудно найти артиста, который откажется петь под фонограмму.

«Если артист откажется, то его не увидят, не услышат, а его ждут, ждут его новые песни или старые хиты. Никто не хочет ставить шоу под угрозу срыва», — пояснил критик.

Ранее Евгений Бабичев составил список российских артистов, выступающих без фонограммы по примеру народного артиста СССР Иосифа Кобзона. В первую очередь он выделил Николая Носкова, который до болезни был «работягой, какого поискать надо». Кроме того, критик высоко оценил мастерство и подготовку Олега Газманова, Сосо Павлиашвили, Алексея Чумакова и Леонида Агутина.