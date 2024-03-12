Раскрыт список выступающих без фонограммы российских артистов

Музыкальный критик Евгений Бабичев составил список российских артистов, выступающих без фонограммы по примеру народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

В первую очередь он выделил Николая Носкова, который до болезни был «работягой, какого поискать надо».

«Очень серьезно отрабатывал на репетициях, как на концертах. Знаете, артист на саунд-чеках слегка попробует звук, споет куплет, настроит аппаратуру и все. У Носкова исполнялась вся программа, —рассказал Бабичев в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, критик высокоо оценил мастерство и подготовку Олега Газманова, Сосо Павлиашвили, Алексея Чумакова и Леонида Агутина. При этом Бабичев подчеркнул, что названные им певцы прибегают к минимальным ухищрениям. В частности, «работают в дабл» или исполняют одну песню под фонограмму, чтобы передохнуть.

Хорошо поют вживую, по мнению Бабичева, Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Лолита Милявская.

«Не ручаюсь, что от и до живое выступление. Все возможно. Все они, конечно, работают с живыми коллективами, у них годами отработана живая программа», — пояснил критик.

Ранее Бабичев объяснил, что российские звезды не брезгуют выступать под фонограмму, так как экономят свои силы во время длительных гастролей.