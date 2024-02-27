Раскрыта причина отмены концерта Бориса Гребенщикова* в Дубае

Концерт рокера Бориса Гребенщикова* (признан иноагентом на территории РФ) отменили в Дубае. Как пояснили организаторы выступления, у музыканта возникли проблемы со здоровьем.

Сообщение об отмене концерта опубликовано на сайте сервиса продажи билетов Tickets FY. Причина этому — ухудшение состояния здоровья 70-летнего артиста.

Средства за приобретенные билеты вернут в течение трех дней.

Гребенщиков* и его жена покинули Россию в 2022 году. На данный момент они живут в Лондоне.

Также два концерта музыканта были отменены в Индии и ОАЭ из-за самочувствия артиста. Представители рокера пока не давали никаких подробностей о его здоровье.

Ранее журналист Евгений Додолев заявил об отношении Гребенщикова* к Виктору Цою. Музыкант якобы завидует Цою не только как артисту, не растерявшему популярность, но и как человеку, который «никогда не будет старым, жирным и плешивым».

*(признан иностранным агентом на территории России)