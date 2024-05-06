Раскрыта причина конфликта Гарика Харламова и Александра Маслякова

Продюсер Диана Тевосова назвала причину конфликта комика Гарика Харламова и телеведущего Александра Маслякова. По ее словам, резидент Comedy Club организовал концерт и не согласовал его с АМИК.

Карьера Харламова, как и многих других юмористов, начиналась с КВН. Он участвовал в команде «Незолотая молодежь» вместе с Тимуром Батрутдиновым, Дмитрием Грачевым и Дмитрием Сорокиным. Однако в какой-то момент коллектив лишился одного из самых ярких своих членов, а все из-за конфликта с руководством.

Тевосова отметила, что Гарик сам поступил некорректно. Он в тайне от всех устроил выступление, и даже она, отвечающая за многое в команде, в том числе за бюджет, ни о чем не знала.

«Собственно, тогда и было принято решение идти дальше уже без него. Александр Васильевич вызвал нас и сказал: «Я вас все равно вижу в Высшей лиге дальше». Но сказал еще, что Харламова не будет в игре», - рассказала Диана в проекте «Эмпатия Манучи».

После ухода из КВН Харламов стал частью проекта Comedy Club, куда перешли и другие комики. Но Тевосова работать в шоу отказалась, так как считала, что в нем низкопробный юмор.

Ранее стало известно, что Дмитрий Хрусталев стал новым ведущим КВН. Портал «Страсти» взял у него интервью и узнал все о его новой должности. Материал читайте на нашем сайте.