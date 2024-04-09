«Путь к этой тумбе был долгим»: Дмитрий Хрусталев о роли ведущего Высшей лиги КВН и трансформации юмора
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Высшая лига КВН существует с 1986 года, и по сей день начинающие комики проходят через эту «школу комедии», становясь звездами. На протяжении многих лет бессменным ведущим проекта был Александр Масляков. Однако с 2022 года он стал постепенно отходить от дел, освобождая дорогу молодым. Так, новым ведущим в 2024 году был назначен Дмитрий Хрусталев. Он уже провел все игры ⅛ сезона и теперь готовится к ¼. В беседе с порталом «Страсти» шоумен рассказал о своей новой роли в КВН, одобрении Александра Васильевича и запретах в юморе.
— Дмитрий, вы один из самых ярких ведущих Высшей лиги КВН. Вы уже провели все игры ⅛ сезона 2024 года, скоро будете вести игры 1/4. Расскажите, как восприняли это предложение? Сразу ли согласились? Какие эмоции испытали?
— Александр Васильевич сначала сомневался, но потом узнал, что Валдиса тоже рассматривают и решение пришло само собой. На самом деле это юмор, конечно. Валдис — один из самых профессиональных ведущих на Первом канале. Причем ему подвластны любые жанры: и развлекательная передача, и документальный фильм, и историческая викторина.
Для меня большая честь, что выбор остановился именно на мне. Я рад, что могу подарить этой игре хоть что-то в ответ на то, сколько она дала мне. Например, подставить свою голову для очередной порции шуток. Я был счастлив и польщен, экстренно прошел школу ведущих Дмитрия Нагиева, достал выпускной костюм и вперед!
— Как к этому относятся Ваши близкие? Смотрят ли игры?
— Рады за меня, гордятся, не пропускают ни одной игры. Конечно смотрят — им никуда не деться. Иногда они даже тайно присутствуют в зале — все 134 человека.
— Так как раньше бессменным ведущим был Александр Васильевич Масляков, не могу не спросить — у вас нет личных опасений в связи с новым статусом ведущего игр первых этапов Высшей Лиги? Как проходит Ваша подготовка к каждой игре?
— Опасений нет, как-никак опыт ведущего маломальский имеется. Самое главное в моей подготовке – это укладка и легкий ненавязчивый макияж, а остальное придет само собой. Однако всегда есть волнение перед каждой игрой, потому что неизвестно, что будет в ближайшие 3 часа. Вообще отсутствие волнения и переживания перед игрой — это скорее пофигизм, а мне не все равно на игру.
Конечно, как только я оказываюсь на сцене, волнение пропадает, появляется легкость и это очень важно: ее должны почувствовать и команды на сцене, и члены жюри, и зрители.
Я уже около 30 лет веду КВН: начиналось все в школе, потом в пионерских лагерях, в университете, потом уже на региональных уровнях. Так что путь к этой тумбе был довольно долгим!
— Одобрял ли лично вашу кандидатуру Масляков?
— На 60-летии КВН, после успешной игры, я подошел к Александру Васильевичу поблагодарить за состоявшийся праздник, в целом за все, что он сделал для меня и множества молодых команд. И в этот момент он совершенно неожиданно предложил: «А не хочешь ли ты встать на мое место? А я буду наблюдать из зала». Но, конечно, после этого разговора не обошлось без двух лет кастинга.
— А как-то Александр Васильевич продолжает контролировать работу в КВН? Может, приходит на съемки?
— Он, как «большой брат», его, может, и нет рядом, но он все видит, все знает. Я, думаю, что он даже немного пописывает командам.
— С уходом Александра Васильевича появилось мнение, что КВН стал не тот. Как думаете, вы сможете вдохнуть новую жизнь в проект? Будете ли как-то иначе вести игру или же возьмете в пример опыт Маслякова?
— Искусственное дыхание КВНу не нужно, потому что каждый год появляются молодые талантливые команды с горящими глазами, которых становится все больше, а я просто наблюдаю за этим и наслаждаюсь.
Кстати, на этапе окончательного согласования ведущего большую роль сыграл и Александр Александрович Масляков. Сейчас он главный продюсер и в целом работа с командой АМИК не может не радовать. Приятная атмосфера, новая классная продюсерская команда — мне нравится обновленный формат работы, и я безусловно благодарен Александру Александровичу!
— Как по вашему мнению за эти годы трансформировался КВН? Рождаются ли, как и прежде, новые звезды юмора? Чем отличается КВН 20 лет назад и сейчас?
— КВН стал более актуальным, дерзким; количество шуток, произнесенных за минуту времени стало больше. Очень интересные и, самое главное, разные появляются ребята. Такие смелые, молодые, умные. Одно удовольствие следить за тем, как они растут, даже мне уже есть, чему у них поучиться.
— А что насчет конкуренции с «Лигой городов» на ТНТ? Форматы ведь довольно похожи. Как думаете, КВН выигрывает у нового проекта?
— Среди этих проектов нет конкуренции, есть только сотрудничество, ведь они оба являются продуктами компании АМИК. У молодых команд КВН появилась возможность еще до высшей лиги попробовать свои силы в телепроекте. То, что российское телевидение насыщается молодыми лицами – это круто.
— Какие ваши любимые команды КВН, которые бы, по вашему мнению, смогли бы стать такими же известными как, например, ваша. Возможно, у вас есть отдельные любимые комики?
— Все команды любимые! Они все приходят ко мне на сцену, я всем желаю успеха, легкости и отсутствия волнения при выходе на сцену.
— Как считаете, сколько еще лет КВН сможет выходить в эфир? Можно ли назвать его бессмертным проектом?
— Думаю, после стольких проверок на прочность за 63 года, которых он уже прошел, его смело можно назвать бессмертным проектом!
— Сейчас многие говорят о том, что шутить в современных реалиях стало довольно сложно. Как изменилось направление юмора в России? Много ли тем, про которые сейчас шутить нельзя? Например, уместны ли были бы сейчас ваши пародии на Владимира Путина, которые вы показывали в 2003 году?
— Юмору, как и всему в нашем мире, свойственно меняться. По моим собственным ощущениям, в нем стало больше искренности, естественности. Теперь интересно смотреть на людей без лишних масок, хочется узнать комиков и видеть их такими, какие они есть на самом деле.
Я бы заменил слово «нельзя» на слово «неуместно». Наша жизнь состоит из разных событий, и есть шутки, которые не вызовут смех, а могут обидеть или же заставить погрузиться в свои мысли. А разве цель юмора не состоит, чтобы на несколько часов отвлечься от проблем и заставить просто веселиться и отдыхать? Я думаю, в этом.
Конечно, будет неуместно прийти на заседание Госдумы и начать президента пародировать прямо там. Но у Владимира Владимировича великолепное чувство юмора, поэтому я думаю он бы тоже посмеялся.
— Что значит КВН лично для вас?
— То, что было давно, то, что есть сейчас и то, что будет всегда! Главные в Клубе веселых и находчивых — это молодые и энергичные люди с новыми идеями, креативами. Это ребята, которые каждый год приносят в КВН новое, свежее. Благодаря им КВН будет жить вечно.