«Путь к этой тумбе был долгим»: Дмитрий Хрусталев о роли ведущего Высшей лиги КВН и трансформации юмора

Высшая лига КВН существует с 1986 года, и по сей день начинающие комики проходят через эту «школу комедии», становясь звездами. На протяжении многих лет бессменным ведущим проекта был Александр Масляков. Однако с 2022 года он стал постепенно отходить от дел, освобождая дорогу молодым. Так, новым ведущим в 2024 году был назначен Дмитрий Хрусталев. Он уже провел все игры ⅛ сезона и теперь готовится к ¼. В беседе с порталом «Страсти» шоумен рассказал о своей новой роли в КВН, одобрении Александра Васильевича и запретах в юморе.

— Дмитрий, вы один из самых ярких ведущих Высшей лиги КВН. Вы уже провели все игры ⅛ сезона 2024 года, скоро будете вести игры 1/4. Расскажите, как восприняли это предложение? Сразу ли согласились? Какие эмоции испытали?

— Александр Васильевич сначала сомневался, но потом узнал, что Валдиса тоже рассматривают и решение пришло само собой. На самом деле это юмор, конечно. Валдис — один из самых профессиональных ведущих на Первом канале. Причем ему подвластны любые жанры: и развлекательная передача, и документальный фильм, и историческая викторина.

Для меня большая честь, что выбор остановился именно на мне. Я рад, что могу подарить этой игре хоть что-то в ответ на то, сколько она дала мне. Например, подставить свою голову для очередной порции шуток. Я был счастлив и польщен, экстренно прошел школу ведущих Дмитрия Нагиева, достал выпускной костюм и вперед!

— Как к этому относятся Ваши близкие? Смотрят ли игры?

— Рады за меня, гордятся, не пропускают ни одной игры. Конечно смотрят — им никуда не деться. Иногда они даже тайно присутствуют в зале — все 134 человека.

— Так как раньше бессменным ведущим был Александр Васильевич Масляков, не могу не спросить — у вас нет личных опасений в связи с новым статусом ведущего игр первых этапов Высшей Лиги? Как проходит Ваша подготовка к каждой игре?

— Опасений нет, как-никак опыт ведущего маломальский имеется. Самое главное в моей подготовке – это укладка и легкий ненавязчивый макияж, а остальное придет само собой. Однако всегда есть волнение перед каждой игрой, потому что неизвестно, что будет в ближайшие 3 часа. Вообще отсутствие волнения и переживания перед игрой — это скорее пофигизм, а мне не все равно на игру.

Конечно, как только я оказываюсь на сцене, волнение пропадает, появляется легкость и это очень важно: ее должны почувствовать и команды на сцене, и члены жюри, и зрители.

Я уже около 30 лет веду КВН: начиналось все в школе, потом в пионерских лагерях, в университете, потом уже на региональных уровнях. Так что путь к этой тумбе был довольно долгим!