«Могут пострадать»: врач предостерег коллег Романа Костомарова, которые были рядом с ним

Прославленный фигурист Роман Костомаров уже вторую неделю находится в крайне тяжелом состоянии в столичной больнице «Коммунарка». Звезду экстренно госпитализировали с пневмонией. Поклонники переживают не только за самого спортсмена, но и за его коллег, которых он мог заразить.

Врач-бактериолог Маргарита Орлина допустила, что Костомаров мог подвергнуть опасности окружающих.

«Не исключаю этого. Конечно, при таком заболевании, нужно думать не только о выступлениях и о себе, но и о своих коллегах, которые тоже могут пострадать. Тем более грипп передается достаточно быстро воздушно-капельным путем и через общие предметы обихода», – поделилась врач в беседе с Prozvezd.info.

Орлина считает, что фигуристу стоило сразу обращаться к врачу.

«Скорее всего, Роман давно чувствовал недомогание: повышение температуры, одышка, потливость, слабость, головная боль, насморк, мог подумать, что это ОРВИ. Но либо он игнорировал их, либо сам себе назначил антибиотики, которые оказались не эффективны в данной ситуации. Допускаю, что у него первично мог быть грипп, который вызвал вирусное воспаление легких. Затем к длительно текущему воспалению присоединилась бактериальная микрофлора и развилась уже вирусно-бактериальная пневмония. При отсутствии должного лечения начался отек легких – двусторонний гидроторакс, из-за чего спортсмену стало очень трудно дышать», – сказала врач-бактериолог.

Специалист добавила, что дальше вирусы и бактерии с током крови разнеслись по всему организму и начался сепсис. В таком состоянии пациентов госпитализируют в реанимацию.

Ранее мы писали о том, какими были последние слова Романа Костомарова перед комой.