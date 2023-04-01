Раскрыта правда о внешности Тутберидзе в молодости

Этери Тутберидзе с возрастом становится частым гостем в клиниках, занимающихся улучшением внешности. Тренер по фигурному катанию подсела на уколы красоты.

Пластический хирург Максим Усунгван допускает, что девушка могла менять форму носа. На старом фото, сделанном Тутберидзе в молодости, можно заметить другие черты лица.

Врач отметил, что оценить наличие ринопластики сложно, поскольку кадр «до» имеет плохое качество. Однако ботокс, филеры и диспорт явно прослеживаются.

Ранее мы писали о скандалах с участием Этери Тутберидз.