13:07, 01 апреля 2023
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Раскрыта правда о внешности Тутберидзе в молодости
Архивный кадр Тутберидзе показал истинное лицо до похода к врачу.
Фото: freepik
Этери Тутберидзе с возрастом становится частым гостем в клиниках, занимающихся улучшением внешности. Тренер по фигурному катанию подсела на уколы красоты.
Пластический хирург Максим Усунгван допускает, что девушка могла менять форму носа. На старом фото, сделанном Тутберидзе в молодости, можно заметить другие черты лица.
Врач отметил, что оценить наличие ринопластики сложно, поскольку кадр «до» имеет плохое качество. Однако ботокс, филеры и диспорт явно прослеживаются.
Ранее мы писали о скандалах с участием Этери Тутберидз.