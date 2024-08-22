Раскрыта общая сумма штрафов отца Филиппа Киркорова

Бедрос Киркоров, отец Филиппа Киркорова, накопил штрафов ГИБДД на 34 450 рублей. Такие данные приводит источник 360.ru.

Всего 92-летний народный артист получил 45 штрафов. Последний был выписан 30 июня 2024 года. Наиболее частым нарушением стало превышение скорости на 20−40 км/ч — Бедрос Киркоров допустил его 11 раз.

Артист попадал под прицелы камер на 209 километре трассы М-11 «Нева» в Калининском районе Тверской области. В 2020 году машина Киркорова-старшего попадала в ДТП, отметил источник издания.

Ранее мы писали, что отцу Филиппа Киркорова грозит до 15 суток ареста за неоплаченные штрафы ГИБДД. Артист никак не прокомментировал эти сообщения, появившиеся в СМИ.

Адвокат Сергей Жорин в разговоре с порталом «Страсти» прокомментировал новость о том, что артисту грозит арест на 15 суток за неуплаченный штраф. По его словам, вероятность ареста Бедроса Киркорова крайне мала.