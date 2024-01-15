Раскрыта неприятная правда отношений Пересильд и Учителя

39-летняя актриса Юлия Пересильд долгое время встречалась с Алексеем Учителем. У них появились на свет две дочери — Анна и Мария, но режиссер так и не узаконил отношения с матерью своих детей. Более того: в момент их романа он находился в официальном браке. Психолог Любовь Розенберг проанализировала отношения знаменитостей.

Во многих интервью Юлия уверяла: штамп в паспорте для нее не имеет значения. Но психолог уверена, что, скорее всего, актриса убеждала сама себя в нежелании официальных отношений и приводила в защиту этого убеждения различные аргументы.

«Желание женщины создать традиционную семью логично с точки зрения распределения ролевых позиций, правильно в отношении детей, которые болезненно переживают свое положение», — цитирует психолога издание «7Дней.ru».

Эксперт добавила: Пересильд наверняка задевало, что ее возлюбленный состоит в официальном браке, но причиной их разрыва стало не это. Психолог уверена, что пара переросла эти отношения и поэтому распалась.

Ранее Юлия Пересильд поделилась переживаниями из-за критики фильма с ее участием. Подробности читайте в этой статье.