Раскрыта неожиданная реакция мамы Галустяна на его развод с женой: что сказала женщина

Мама шоумена Михаила Галустяна не переживает из-за развода сына с женой. Об этом рассказала мама артиста Александра Реввы. По словам Любови Николаевны, когда она созвонилась с подругой, то та была неожиданно веселой. Подробности сообщает Kp.ru.

Мама Ревва призналась, что недавно разговаривала с мамой Галустяна. Однако она никак не ожидала, что она будет совершенно спокойна и даже рада после новостей о семье Михаила.

«Мама Миши тоже в Сочи живет, я ей позвонила недавно, спрашиваю: «Сусанна, неужели это правда?» А она говорит: «Все разводятся, даже политики, а что, Мишке нельзя?» Весело так сказала. Не знаю, что там у них происходит», - заявила Любовь Николаевна.

Женщина отметила, что ей очень нравится жена Галустяна. Она считает, что супруги могли расстаться лишь формально, чтобы «деньги распределить».

Также Любовь Николаевна похвалила и самого Михаила. По ее словам, он очень заботится о своей семье. Например, матери он построил трехэтажный дом в Сочи, купил квартиру и гостиницу.

Ранее стало известно, что Александр Ревва помирился с мамой после 20-летнего конфликта.