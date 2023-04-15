Раскрыта неожиданная правда о Светлане Лободе

Продюсер Сергей Лавров указал на гонорары Светланы Лободы. Оказалось, что певица за один выход на отечественную сцену зарабатывала 200 тысяч евро. Согласно нынешнему курсу, это 17 млн рублей.

Однако сейчас заработок певицы упал. Концерты в Европе могут дать максимум 25 тысяч евро за большие залы. При этом вероятность набрать большой зал крайне мала.

В свою очередь, продюсер Леонид Дзюник раскрыл правду о начале карьеры Лободы. В 2009 году певицу отправили на «Евровидение», где она заняла лишь 12 место. Однако даже такой незначительный результат сочли удачным для артистки.

«Она на пресс-конференции верещала, как курица под топором, что она квартиру продала в Киеве для того, чтобы участвовать в конкурсе „Евровидение“ — это же все было на моих глазах», — возмущенно высказался Дзюник.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода рассказала, как изменилась жизнь после отъезда из РФ.