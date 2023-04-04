«Не могло быть иначе»: Светлана Лобода рассказала, как изменилась жизнь после отъезда из РФ

Когда-то Светлана Лобода считалась самой востребованной певицей в отечественном шоу-бизнесе. Артистка собирала целые стадионы со своими концертами, а ее хиты всегда возглавляли музыкальные рейтинги. Однако все изменилось год назад: знаменитость со скандалом покинула территорию РФ и стала оставлять гневные комментарии в адрес россиян. Все это привело к тому, что Светлане запретили въезд в страну из-за провокационных высказываний. В новом интервью Лобода рассказала, как изменилась ее жизнь после случившегося.

По мнению артистки, до 2022 года она была номером один на отечественной эстраде. Вот почему Светлана планировала жизнь в нашей стране на много лет вперед, однако у судьбы были свои планы на этот счет.

«Я была очень счастливым человеком, у меня все было хорошо. Был пик карьеры, я гастролировала. Я строила свою жизнь, а потом все оборвалось», — высказалась певица.

Тем не менее Лобода не жалеет, что приняла решение уехать из России. Для нее было важно в это затруднительное время оказаться рядом со своей семьей.

«Отказавшись от всего, приняла сторону своей семьи. Не могло быть иначе. Меня так воспитали родители, я — человек чести», — резюмировала знаменитость.

После всех поступков Светланы на нее обрушился шквал критики, однако это совсем ее не задевает.

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