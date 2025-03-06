«Спрос вырос после того, как вышла замуж»: продюсер раскрыл гонорары Татьяны Булановой

Певица Татьяна Буланова многим известна по песням «Мой ненаглядный», «Ясный мой свет», «Не плачь» и другим. Популярность к ней пришла еще в 90-е, и она до сих пор «держится на плаву», несмотря на отсутствие новых хитов. По мнению продюсера Сергея Дворцова, 56-летняя артистка и без громких премьер занимает лидирующие позиции в шоу-бизнесе, так как является легендой. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

Дворцов отметил, что Татьяна очень востребована на эстраде. Ее довольно часто приглашают выступать и участвовать в телевизионных проектах. При этом спрос на нее увеличился после замужества. Напомним, что певица сыграла свадьбу с бизнесменом Валерием Рудневым, который моложе нее на 19 лет, в июне 2024 года. Этот брак для Булановой стал третьим.

«Спрос на нее вырос, действительно, после того, как она вышла замуж. Это тоже некий, так сказать, хайп, который ей обеспечил заказы, корпоративы, концерты. Что касается ее гонораров, то за один концерт она получает в районе 600-700 тысяч рублей. Никаких необычных условий к организаторам нет. Татьяна не пьет, не курит. В райдере присутствуют холодные и горячие закуски, бутылка воды — газированная или без газа, обязательно зеркало у каждого артиста», - заявил продюсер.

Пока Татьяна о завершении карьеры даже не заговаривает. Напротив, из-за моды на хиты 90-х она стала чаще давать концерты и подняла цены на свои выступления. Сергей Дворцов считает, что благодаря своим старым хитам Буланова еще долго сможет быть популярной.

«Сейчас она может дать фору молодым, если захочет. Но, я так полагаю, ей это в принципе не надо. Ее устраивает то, что у нее есть — старая аудитория. Ее нашумевшие хиты до сих пор делают ее популярной. Все-таки она является одной из легенд российской эстрады», - поделился Дворцов.

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