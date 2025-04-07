Раскрыта многомиллионная прибыль компании Гарика Харламова

Выручка кинокомпании Гарика Харламова составила более полумиллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

По информации источника, в конце 2023 года комик зарегистрировал фирму ООО «Комэкс», основной вид деятельности которой — производство кинофильмов и телешоу. Звездач утверждает, что за год выручка нового бизнеса Харламова достигла 647 миллионов рублей. Прибыль при этом составила 7,2 миллиона.

Сам Гарик не подтверждал информацию о своем бизнесе.

Напомним, в конце 2024 года юморист ликвидировал бизнес по доставке еды.

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