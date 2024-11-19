Раскрыта личность новой солистки группы «Город 312»

Новой солисткой группы «Город 312» стала участница «Голоса» Диана Макарова. Об этом сообщает mk.ru.

На сцене во время дня рождения портала Woman.ru выступила группа «Город 312». Однако вместо постоянной солистки коллектива Аи, на сцену поднялась совсем другая певица. Журналисты узнали в девушку Диану Макарову, которая участвовала в песенном конкурсе «Голос».

Певица спела хиты группы «Останусь» и «Вне зоны доступа», а также одну новую песню. Выяснилось, что замена Аи будет временной — солистка до сих пор восстанавливается после перенесенного три года назад коронавируса. Из-за сложной реабилитации группа приостанавливала свою деятельность с 2023 года.

Ая обещает вернуться на сцену как только состояние ее здоровья позволит ей.

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